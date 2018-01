Bolsas de Nova York abrem em alta Contrariando as expectativas, as bolsas norte-americanas abriram em alta. Às 12h32, o índice Dow Jones em subia 0,46%; o Nasdaq registrava ganho de 0,39%; e o S%P 500 em +0,07%. Com poucos destaques na agenda macroeconômica, os investidores aguardam a divulgação do índice de atividade dos gerentes de compras relativo ao setor de serviços em novembro, amanhã, pelo Instituto para Gestão de Oferta (ISM), e dos dados referentes à produtividade e aos custos da mão-de-obra no terceiro trimestre. Do lado corporativo, o destaque é a queda de 15%, para US$ 23,80, das ações da Pfizer no pré-mercado. Desde 24 de julho o papel não operava abaixo dos US$ 24. A farmacêutica informou hoje que paralisou o desenvolvimento de um medicamento contra o colesterol por causa de casos de mortes e de problemas cardiovasculares em pacientes que o utilizaram. O Lehman Brothers reduziu a companhia de overweight para underweight, afirmando que, com o cancelamento, é possível que a receita não registre expansão durante os próximos sete anos. A notícia desfavorável da Pfizer era em parte contrabalançada pelo anúncio do Bank of New York de que irá fundir-se com o Mellon para criar a maior instituição de serviços de custódia de ativos financeiros do mundo, com mais de US$ 16 trilhões sob custódia. A nova companhia será chamada de Bank of New York Mellon Corp e será a 11ª maior instituição financeira dos EUA e uma das dez maiores gestoras de ativos globais. As ações do Bank of New York subiam 5,7% no pré-mercado. A fabricante de chips LSI Logic recuava 6% com a notícia de que concordou em comprar a Agere Systems por meio de um acordo totalmente em ações avaliado em cerca de US$ 4 bilhões. Os papéis da Agere disparavam 14%. As informações são da Dow Jones.