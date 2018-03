Bolsas de Nova York abrem em alta; Dow Jones ganha 0,26% As Bolsas de Nova York abriram o pregão em alta, com a forte queda do preço do petróleo dando firmeza para compras de ações. O índice Dow Jones avançava 0,26%, às 12h42, e o índice Nasdaq ganhava 0,24%. Outras notícias que movimentavam o pré-mercado envolviam a General Electric, que está procurando propostas para o seu negócio com plásticos, avaliado em até US$ 10 bilhões. As ações da empresa subiam 0,5%. A GE tem discutido o futuro de sua unidade de plásticos, após os resultados serem pressionados pelos custos elevados das matérias-primas e pela competição com outras empresas. Os papéis da GAP subiam 10%, no pré-mercado. Após dois anos de vendas e lucros magros, a rede de varejo contratou a Goldman Sachs para avaliar estratégias alternativas para seus negócios. A Apple também deve ter um dia ativo e já subia 1,1% no pré-mercado, antes da abertura do MacWorld trade show, evento no qual o executivo-chefe, Steve Jobs, deve divulgar novos produtos, incluindo a possibilidade de lançar o celular que toca músicas. Segundo matéria do "The Wall Street Journal", a Cingular Wireless deve fornecer acesso sem fio a um novo celular da Apple, de acordo com uma pessoa familiar ao assunto. As informações são da Dow Jones.