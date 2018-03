Bolsas de Nova York abrem em alta; Dow Jones sobe 0,3% O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York abriu em alta e subia 0,30% ás 12h49, seguido pelo Nasdaq, com valorização de 0,61%. A liquidação nos mercados de petróleo continua, mas já há analistas relembrando que a queda da commodity deve dar suporte ao consumo, o que garante lucro para as empresas. O setor de tecnologia deve voltar ao foco, principalmente, com notícias desfavoráveis para a Apple. A decisão inesperada do Banco da Inglaterra de elevar a taxa de juro no país para 5,25% ao ano também deve pesar no mercado hoje. As ações da Apple (fabricante do iPod) cediam 1% no pré-mercado, após a Cisco Systems anunciar que entrou com um processo contra a companhia em razão do lançamento do iPhone, argumentando que o nome do produto quebra uma patente da Cisco. A Cisco informou que obteve a patente iPhOne em 2000, com a compra da Infogear, acrescentando ainda que, após várias semanas de negociações, não conseguiu fechar um acordo sobre o compartilhamento do nome com a Apple. Um porta-voz da Apple chamou o processo de "tolo". As ações da Apple subiram cerca de 12% desde segunda-feira, alavancadas pelo lançamento do iPhone. Os papéis da Genentech subiam 2,4%, em reação ao balanço divulgado ontem. A companhia de biotecnologia auferiu aumento de 75% no lucro líquido do quarto trimestre e traçou um panorama mais positivo para 2007. As informações são da Dow Jones.