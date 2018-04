Bolsas de Nova York abrem em baixa com reação a balanços As Bolsas de Nova York abriram em baixa hoje, com reações aos balanços divulgados pelas empresas norte-americanas. O índice Dow Jones recuava 0,20% às 10h36, seguido pelo Nasdaq, em queda de 0,47%. No pré-mercado, as ações do Citigroup cediam 0,9%, após o gigante bancário ter informado que seu lucro líquido - incluindo despesas com juros - caiu para US$ 5,51 bilhões, ou US$ 1,10 por ação no terceiro trimestre. As ações do Bank of America subiam 0,1%, após a instituição informar aumento de 41% no lucro trimestral, ajudado pela recente aquisição da unidade de cartões de crédito MBNA. A Pfizer valorizava 1,8%, após a companhia farmacêutica ter informado que seu lucro líquido no terceiro trimestre mais que dobrou, para US$ 3,36 bilhões, ou US$ 0,46 por ação. A Coca-Cola subia 1,7% no pré-mercado, após a empresa anunciar lucro acima do esperado no terceiro trimestre, citando o desempenho na China e no Brasil, além das vendas associadas à Copa do Mundo como fatores que impulsionaram seu desempenho. O McDonald´s informou que seu lucro cresceu 15% e suas ações eram negociadas com preços inalterados. A United Parcel Service também divulgou resultado acima das expectativas e os papéis da empresa de entregas subiam 2,9% no pré-mercado. A Eli Lilly e a Wyeth também reagiam positivamente aos balanços acima das expectativas divulgados hoje. Os papéis da AMD despencavam 9,7%, com a fabricante de chips anunciando que seu faturamento caiu 13%. Ao mesmo tempo, o grupo citou preocupações com suas margens brutas, em razão dos cortes de preços em seus produtos. A empresa tem enfrentado uma guerra de preços com a Intel para alavancar sua participação no mercado. A Apple disparava 5,9%, com seu lucro crescendo 27% no quatro trimestre fiscal. As informações são da Dow Jones.