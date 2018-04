Bolsas de Nova York abrem em baixa com teste nuclear As Bolsas de Nova York abriram em baixa, com investidores realizando um pouco mais de lucros, diante do impasse no cenário geopolítico com o anúncio da Coréia do Norte de que realizou testes nucleares. O índice Dow Jones caía 0,11% às 10h32, seguido pelo Nasdaq, que recuava 0,09%. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir hoje a partir das 10h30 (de Brasília) para discutir a ação da Coréia do Norte, mas a informação não é oficial. A alta do petróleo e a agenda vazia por causa do feriado nos EUA também devem contribuir para manter as ações em baixa. No pré-mercado, as ações da Cablevision Systems subiram 14%, depois de a família Dolan, que ajudou a transformar a companhia em uma das maiores operadoras de TV a cabo dos EUA, confirmar informações de que propuseram adquirir 100% da participação ordinária da empresa por US$ 27,00 por ação à vista. O prêmio implícito na oferta é de cerca de 12,8% sobre o preço de fechamento do papel na sexta-feira. As informações são da Dow Jones.