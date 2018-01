Bolsas de Nova York abrem em direções opostas As bolsas norte-americanas abriram em direções opostas, com o índice Dow Jones em baixa, o Nasdaq e o S&P em alta. Porém, logo em seguida, o Dow Jones inverteu o sinal e passou a subir. Às 12h33 (de Brasília), o índice Nasdaq operava com ganho de 0,09%, o S&P 500 avançava 0,17% e o Dow Jones subia 0,06%. Segundo operadores, Wall Street tenta dar continuidade aos ganhos de ontem, enquanto os norte-americanos se dirigem às urnas para as eleições na Câmara e de um terço ao Senado, além da escolha de 36 governadores. As pesquisas sugerem que os democratas deverão assumir o controle da Câmara dos Representantes, mas o controle do Senado é considerado indefinido neste momento. Alguns especialistas dizem que uma eventual vitória dos Republicanos em ambas as casas provocará sustentação de curto prazo nas ações, particularmente no setor de saúde. Mas uma vitória democrata na Câmara poderá sustentar os preços por um período mais longo, já que Wall Street gosta da disputa resultante do controle por diferentes partidos nas duas casas. O calendário de indicadores está praticamente vazio, migrando, portanto, as atenções dos investidores para o noticiário corporativo. As ações da Toll Brothers caíram 2,5% no pré-mercado, depois de a construtora revisar em baixa sua previsão de entregas para o ano fiscal de 2007 e reportar receitas preocupantes no quarto trimestre. As receitas cederam 10% no período, para US$ 1,81 milhão, à medida que as reservas de pedidos em sua carteira caíram 25% para US$ 4,49 bilhões e os contratos recuaram 55% para US$ 710 milhões. Os papéis da Palm Inc subiram 1,3% no pré-mercado, após a companhia dizer que irá defender-se de todas as maneiras de uma acusação judicial da NTP Inc de infração da lei de patentes. As informações são das agências internacionais e da Dow Jones.