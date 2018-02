Bolsas de Nova York abrem em leve alta O mercado de ações de Nova York reagiu inicialmente em alta ao índice de preços ao produtor (PPI) mais fraco do que o esperado, divulgado pelo Departamento de Trabalho dos EUA esta manhã, mas os ganhos são limitados pela expectativa com a reunião do Federal Reserve (banco central americano) amanhã e pela cautela quanto à saúde da economia global. O índice Dow Jones subia 0,01% às 10h34 e o Nasdaq, 0,04%. O PPI cheio apresentou alta de apenas 0,1% em agosto, abaixo do aumento esperado de 0,2%, enquanto o núcleo do índice recuou 0,4%, a maior queda desde abril de 2003. É a primeira vez, desde o final de 2002, que o núcleo do PPI recua por dois meses seguidos. Também abaixo do esperado veio o número de construções de residências iniciadas em agosto, que despencou 6%, para uma taxa anualizada de 1,665 milhão de unidades, o menor nível registrado em mais de três anos. Economistas, em média, esperavam queda de 3%. A esses indicadores econômicos fracos divulgados nos EUA soma-se a deterioração mais acentuada que o esperado do sentimento econômico na Alemanha, conforme mostrou a queda para -22,2 do índice ZEW em setembro. O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Rodrigo de Rato, também enviou um sinal negativo aos mercados, ao dizer ontem à noite em Cingapura que o ciclo de alta do crescimento global pode estar muito próximo do seu pico. Outra fonte de preocupação é a alta dos preços do petróleo. No pré-mercado, as ações da ImClone Systems Inc. despencavam 9%, depois de um juiz federal ter afirmado que três cientistas de Israel são os verdadeiros inventores de uma patente usada para o medicamento Erbitux da empresa, que combate o câncer. Se a companhia perder os direitos da patente, sua receita certamente será comprometida, já que o remédio é o que mais contribui para o seu faturamento. DaimlerChrysler recuava 0,2% depois de afirmar que prevê queda dos embarques. Ford operava estável após afirmar que vai comprar a marca Rover da BMW. Motorola, que anunciou que vai comprar a Symbol Technologies Inc por US$ 3,9 bilhões, recuava 0,2%. Napster subia 16%, depois de informar que contratou o UBS para examinar alternativas estratégicas para o grupo. Players do mercado acreditam que a venda do controle da empresa seja o resultado mais provável. As informações são da Dow Jones.