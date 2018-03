Bolsas de Nova York abrem em leve alta O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York abriu em leve alta de 0,01%, seguido pelo Nasdaq, que avançava 0,02% às 12h32. Um indicador macroeconômico desfavorável e o alerta da fabricante de softwares Symantec contrabalançam a previsão de um bom resultado para a Intel (após o fechamento) e a queda dos preços do petróleo. No pré-mercado, Symantec despencava 7,7%, depois de reduzir sua estimativa de lucro para algo entre US$ 0,24 e US$ 0,25 por ação, da previsão anterior de US$ 0,29 a US$ 0,30 por ação. As ações da General Electric operavam em alta de 2,8%, um dia após o conglomerado norte-americano ter concordado em comprar a divisão aeroespacial da companhia de engenharia britânica Smiths Group PLC, por US$ 4,8 bilhões em dinheiro. A GE afirmou que a aquisição vai expandir suas operações de aviação e sua presença na Europa. A Smiths fabrica uma série de componentes e sistemas usados em aviões militares e comerciais fabricados pela Boeing, Airbus e outras. Cisco Systems caía 1,1%, depois de o Banc of America ter reduzido a recomendações para as ações do grupo de compra para neutra. Fedex avançava 2,3%, ajudada pela elevação de sua recomendação de neutra para acima da média pelo banco de investimentos JP Morgan. O banco afirmou que os principais fatores para o crescimento a longo prazo da companhia seguem intactos e que a expansão da economia norte-americana e os preços baixos dos combustíveis deverão sustentar os lucros. As informações são da Dow Jones.