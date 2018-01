Bolsas de Nova York abrem em leve baixa As Bolsas norte-americanas abriram em leve baixa hoje, à espera do índice de serviços do Instituto para Gestão de Oferta (ISM), previsto para as 13 horas (de Brasília). Durante a manhã, os índices futuros de ações de Nova York cederam levemente. Os fortes ganhos acumulados na semana passada favorecem o ajuste. O índice Dow Jones cedia 0,08% às 12h36. O índice Nasdaq caía 0,10% no mesmo horário. Entre os papéis que devem atrair atenção estão os da Triad Hospitals Inc e os da Wal-Mart. Durante o final de semana, a maior varejista do mundo anunciou aumento de 2,2% nas vendas em janeiro, potencializando a perspectiva de registrar o menor aumento anual nas vendas em 25 anos. O resultado de janeiro, entretanto, supera a estimativa da varejista, que havia informado a possibilidade de elevação entre 1% e 2% nas vendas. Os papéis da Triad Hospitals subiram 14% no pré-mercado, depois de informar que concordou ser adquirida pelo CCMP Capital Advisors e pelo GS Capital Partners, em uma operação avaliada em US$ 4,7 milhões, excluindo dívidas. As ações da 3M caíram nesta manhã, em reação ao rebaixamento na meta de preço dos papéis da empresa pela Merrill Lynch. Os papéis da DaimlerChrysler também devem ficar em foco, depois de dois jornais de Detroit terem publicado que a empresa pretende promover corte de 10 mil vagas. O Detroit News informou ainda haver planos para estreitar os laços entre a Mercedes e a Chrysler. As informações são da Dow Jones e agências internacionais.