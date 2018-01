Bolsas de Nova York abrem em queda As Bolsas de Nova York abriram em baixa hoje. Às 12h43, o índice Dow Jones cedia 0,28% e o Nasdaq recuava 0,54%. O mercado vende posições diante da possibilidade de os democratas, que já garantiram maioria na Câmara, assumirem o controle também do Senado. A vitória dos democratas na Câmara era esperada, mas não no Senado, o que deixa os investidores nervosos. "Os democratas são conhecidos por defenderem políticas não tão amigáveis aos empresários quanto os republicanos e o número de decisões tomadas pelo governo deverá diminuir nos próximos dois anos", disse um especialista. Os investidores reagem também à perspectiva de a definição para o Senado se arrastar até ao final do ano. Isso porque há possibilidade de recontagem de votos no estado da Virgínia, onde os democratas lideram por uma pequena maioria. Na disputa pelo Senado, os democratas precisam retirar as duas cadeiras dos republicanos representantes dos estados de Virgínia e Montana, onde a contagem ainda não foi concluída. Na Virgínia, o candidato democrata Jim Webb proclamou vitória pela manhã ao manter uma discreta vantagem em relação ao candidato republicano George Allen. Caso a pequena margem de vantagem se confirme, provavelmente haverá recontagem dos votos. Uma lei estadual garante o direito de pedir a recontagem dos votos ao candidato que ficar meio ponto percentual, ou menos, abaixo do vencedor. O democrata Webb detinha, até as últimas estimativas, um terço de ponto percentual de vantagem do republicano Allen. Especialistas dizem que o resultado da recontagem poderá sair somente no fim do ano. O cenário político trouxe outra preocupação aos investidores, atentos às perspectivas da inflação. Nos referendos realizados paralelamente às eleições para o Congresso, para colocar em votação leis recentemente aprovadas ou assuntos pendentes, foi aprovado aumento do salário mínimo em cinco estados. Os democratas, por sua vez, já prometeram defender na Câmara o aumento do salário mínimo nacional.