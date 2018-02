Bolsas de Nova York acumulam ganhos em 2014

As ações norte-americanas foram apoiadas em 2014 por uma aceleração na recuperação econômica do país, um crescimento surpreendentemente forte dos lucros corporativos e a política monetária ainda acomodatícia, com juros baixos apesar do fim do programa de compras de ativos do Federal Reserve.

Os juros baixos permitiram que as empresas tomassem empréstimos baratos. A queda nos preços do petróleo também ajudaram sustentar o consumo de outros produtos, excluindo energia, embora isso tenha prejudicado as companhias do setor de commodities.

"Foi um grande ano", disse Bill Smead, diretor de investimentos da Smead Capital Management, que administra cerca de US$ 1,1 bilhão. As ações ainda têm espaço para avançar em 2015, acrescentou. "Ainda estamos no início desta recuperação econômica."

O índice Dow Jones ganhou 7,5% em 2014, a 17.823,07 pontos, marcando a sexta elevação anual seguida. Esta é a melhor sequencia desde os anos 1990, quando teve valorização por nove anos consecutivos. Na última sessão de 2014, no entanto, o índice perdeu 160 pontos ou 0,9% na quarta-feira. Segundo analistas, a queda no dia ocorreu por causa de ajustes de carteira e realização de lucros. Além disso, o volume de operações foi baixo antes do feriado do Ano Novo, nesta quinta-feira, o que mantém os mercados fechados.

"Ninguém faz apostas no fim do ano", disse David Seaburg, chefe de operações de vendas da Cowen and Co.

O S&P 500 caiu 21,45 pontos, ou 1%, para 2.058,90 pontos, na quarta-feira, limitando o ganho em 2014 a 11,4%. Este foi o terceiro ano consecutivo de valorização. O Nasdaq perdeu 41,39 pontos ontem, ou 0,9%, a 4.736,05 pontos, mas subiu 13,4% em 2014. Fonte: Dow Jones Newswires.