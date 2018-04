Bolsas de Nova York avançam com balanços e fusões As bolsas norte-americanas estão em forte alta, com os resultados das empresas no primeiro trimestre aliviando os temores do mercado de uma redução drástica no crescimento dos lucros. Além disso, o dado de vendas no varejo e novas notícias de fusões ajudam no ânimo dos investidores, e o Dow Jones recuperava o que faltava das perdas registradas em 27 de fevereiro, quando o índice perdeu mais de 400 pontos. Às 13h17 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,81%, para 12.714 pontos, e avançava para perto dos 12.786 pontos, sua máxima histórica. O Nasdaq ganhava 0,94% e o S&P 500 avançava 0,99%, em 1.467 pontos. Ao ultrapassar o patamar de 1.465, o índice estava no nível mais alto desde 2000. As ações do Citigroup, componente do Dow Jones, subiam 2,7% depois de registrar crescimento robusto das receitas no primeiro trimestre e um lucro que superou as expectativas de Wall Street. Embora os lucros do banco tenham caído 11% devido ao programa de redução de custos, as receitas cresceram 15%. O Citigroup teve um lucro líquido de US$ 5,01 bilhões no período ou US$ 1,01 por ação. As empresas do setor financeiro estão entre as maiores altas do dia. As ações da Fremont General Corp., que dispararam 25% depois de anunciar que encontrou um comprador para sua carteira de empréstimos hipotecários subprime (de alto risco) de US$ 2,9 bilhões e disse que o interessado, que não foi identificado, pode adquirir a maior parte de suas operações imobiliárias e ativos. As ações da Sallie Mae tiveram ganhos de 18% após informar que concordou vender seus ativos a dois fundos de investimento privados e para os bancos J.P. Morgan Chase & Co e Bank of America Corp. O grupo Wachovia subiu 1,9% em reação ao crescimento de 33% em seu lucro líquido no primeiro trimestre, com a queda nos impostos, controle de custos e aquisições recentes. As informações são da Dow Jones.