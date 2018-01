Bolsas de Nova York caem com dado sobre construção As Bolsas de Nova York iniciaram o dia em baixa, com investidores na retaguarda diante dos pesados ganhos acumulados pelos principais índices acionários. Ontem, o índice Dow Jones foi projetado a uma nova marca histórica. Hoje, às 13h21, o Dow Jones cedia 0,14% e o Nasdaq, da Bolsa eletrônica, perdia 0,38%. A semana foi ainda intermediada pela introdução de novas indicações sobre o ritmo da atividade econômica e da inflação, que deixaram um pouco mais clara a perspectiva de redução suave da economia e controle da inflação nos EUA. A expressiva queda no volume de novas construções de residências nos EUA ajudou o mercado a devolver uma parte da alta dos últimos dias. De acordo com alguns especialistas, a tendência de alta das ações, mesmo que iniciada há um bom tempo (julho), deverá ser mantida até o fim do ano. Os argumentos são que o lucro das empresas mostra-se sólido, o petróleo continua em baixa e consolida-se a idéia de pouso suave da atividade e de que o Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, ficará fora do jogo até o final de 2006. Ontem, o índice Dow Jones fechou em alta de 54,11 pontos (0,44%), em 12.305,82 pontos, novo recorde. Na máxima, foi a 12.325,91 pontos, superando o recorde do dia de quarta-feira. O petróleo para dezembro atingiu a mínima de US$ 54,86 por barril no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex, na sigla em inglês), com pressão exacerbada pelo vencimento do contrato hoje. Às 13h17 (de Brasília), o contrato de petróleo para dezembro negociado no sistema eletrônico caía 1,08% para US$ 55,65 por barril. Os papéis de construtoras operavam em baixa, atingidos pelo relato do Departamento do Comércio sobre o número de novas construções em outubro. As novas construções caíram muito mais que o esperado no mês, para o menor nível em seis anos, e as permissões para novas obras voltaram a ceder, pelo nono mês seguido. O número de novas construções caiu 14,6% em outubro, para a taxa anual ajustada sazonalmente de 1,486 milhão, enquanto as permissões para novas obras de residências cederam 6,3%, para uma taxa anual de 1,535 milhão. Os economistas esperavam queda de 5,6% do número de novas obras em outubro e alta de 0,1% das permissões. Os papéis de energia, como os de companhias petrolíferas, cediam acompanhando o petróleo. As ações da ExxonMobil perderam mais de 1% mais cedo. A Alcoa, maior fabricante de alumínio do mundo, também operava em baixa, influenciada pela pressão sobre os metais, especialmente o cobre. As informações são de agências internacionais.