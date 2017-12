Bolsas de Nova York caem; foco continua no petróleo O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York abriu em baixa e cedia 0,22% às 10h44. O índice Nasdaq subia na abertura, mas inverteu o sinal e passou cair 0,26% no horário acima. A volatilidade deve prevalecer na sessão de hoje. No pano de fundo, os investidores reduziram levemente a aposta quanto a uma elevação da taxa de juros pelo Fed (banco central dos EUA) na reunião de 8 de agosto. Os investidores monitoram o comportamento do petróleo, que se mantém em alta de 1,37%, a US$ 77,75 por barril, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) eletrônica. Ontem à noite, o petróleo atingiu a máxima histórica de US$ 78,40 por barril, mas não renovou esse patamar esta manhã. As ações da General Electric eram negociadas em baixa de 0,67%, após o conglomerado industrial ter anunciado crescimento de 4% no lucro líquido e 11% no lucro com operações continuadas no segundo trimestre. Os resultados confirmaram as expectativas dos analistas. As informações são da Dow Jones.