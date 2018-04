Bolsas de Nova York encerram a semana com alta A Bolsa de Nova York encerrou a semana encurtada pelo feriado com valorização. A liquidez foi limitada porque "as pessoas não queriam se envolver antes da divulgação do relatório com os números do emprego (payroll, em inglês) em março, que sai amanhã, sobretudo porque não poderão operar em cima dos dados já que o mercado estará fechado", disse o presidente da Euro Pacific Capital, Peter Schiff. O índice Dow Jones subiu 30,15 pontos, ou 0,25%, para 12.560,20 pontos, na sexta alta consecutiva, o mais longo ganho no ano. Nesta semana em que o Dow voltou a ficar positivo em 2007, o índice avançou 1,7%, o melhor desempenho semanal no ano. O índice Nasdaq subiu 12,65 pontos, ou 0,51%, para 2.471,34 pontos, também o sexto pregão seguido de ganho. Na semana, o Nasdaq registrou expansão de 2,1%. O Standard & Poor´s fechou com incremento de 4,39 pontos, ou 0,31%, em 1.443,76 pontos. Na semana, o S&P 500 evoluiu 1,6%. Os três índices estão agora nas máximas em cinco semanas. O volume negociado na Nyse (New York Stock Exchange) caiu para 1,23 bilhão de ações, de 1,4 bilhão ontem. As ações da DaimlerChrysler AG subiram US$ 2,23, ou 2,7%, para US$ 84,80. O investidor bilionário Kirk Kerkorian, por meio de sua firma de investimento Tracinda, declarou-se pronto para oferecer US$ 4,5 bilhões em dinheiro vivo para adquirir a Chrysler, unidade norte-americana da DaimlerChrysler, segundo carta enviada ao comitê supervisor desta. A notícia parece ter tido efeito positivo sobre a General Motors, na qual, até recentemente, Kerkorian tinha uma participação de 10%. As ações da GM subiram US$ 0,87, ou 2,8%, para US$ 31,90, virtualmente acompanhando o anúncio da oferta de Kerkorian pela Chrysler no início da tarde, e terminou como o componente do Dow Jones com melhor desempenho nesta quinta-feira. As informações são da agência Dow Jones.