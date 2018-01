Bolsas de Nova York ensaiam recuperação com fusões As ações em Nova York abriram em baixa, mas ensaiavam uma melhora, reagindo à série de notícias corporativas, que incluem o anúncio da compra da Phelps Dodge pela Freeport-McMoRan por US$ 26 bilhões, na maior transação da história do setor de mineração. Além disso, o Blackstone Group ofereceu US$ 20 bilhões pelo Equity Office Trust (US$ 36 bilhões, incluindo dívidas) e a russa Evraz fechou acordo para comprar a Oregan Steel Mills por US$ 2,3 bilhões. Às 13h23 (de Brasília), o Dow Jones se mantinha em queda de 0,02%, mas o Nasdaq operava em alta de 0,30% e o Standard & Poor´s 500 subia 0,13%. O Nasdaq Stock Market fez uma surpreendente oferta de US$ 5,1 bilhão pela London Stock Exchange (LSE), que foi rejeitada pela operadora da Bolsa londrina. O anúncio pelo Conference Board de que o índice de indicadores antecedentes subiu 0,2% em outubro, como previam os economistas, teve pouco impacto no mercado de títulos do Tesouro norte-americano. O Treasury de dez anos projetava juro em 4,6071%, mesmo nível em que estava pouco antes da divulgação do dado às 13 horas. "Há muita atividade no mercado corporativo e esta é uma semana mais curta, por causa do feriado (Dia de Ações de Graça, na quinta-feira)", disse o estrategista chefe de mercado acionário da Jefferies & Co, Art Hogan. "Estamos esperando catalisadores positivos e as notícias de fusões os fornecerão." As Bolsas em Nova York não funcionarão na quinta-feira e fecharão mais cedo na sexta-feira. As informações são da Dow Jones e agências internacionais.