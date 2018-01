Bolsas de Nova York fecham em baixa, com pouco volume Os principais índices de ações do mercado norte-americano fecharam em baixa modesta hoje, em pregão mais curto depois do feriado de Ação de Graças, com apenas metade dos operadores nas mesas de operações. Segundo analistas, os investidores monitoraram o acentuado declínio do dólar e agora aguardam pelas notícias sobre a atividade de consumo com a abertura da temporada de compras de final de ano. Analistas disseram que os movimentos do mercado tiveram um único catalisador nesta sexta-feira, a acentuada queda do dólar para seu menor nível frente ao euro desde abril de 2005. Tal movimento desencadeou uma reação dos demais mercados. Michael Metz, estrategista-chefe da Oppenheimer & Co, disse que o dólar proporcionou "uma desculpa para muitos operadores aliviarem posições no mercado. Tivemos uma boa alta e era momento para realizar algum lucro". Contudo, Mike Holland, do fundo Holland Balanced, alertou contra qualquer leitura excessiva do comportamento do mercado por causa do baixo volume e da sessão mais curta. Entre os destaques do dia, alguma ações blue chips do setor de varejo caíram: Wal-Mart -0,3%, Target -1,2%, Best Buy -1,4% e Sears Holdings -0,4%. Embora o desempenho na semana do mercado no geral tenha ficado a desejar, um trio de ações alcançou alguns marcos milionários. Os papéis do Nyse Group, controlador da New York Stock Exchange (Nyse), atravessaram a marca de US$ 100,00 na quarta-feira e continuaram a avançar, impulsionados pelos planos de fusão da bolsa com a européia Euronext NV. As ações do Nyse Group caíram 0,6% nesta sexta-feira mas, na semana, acumularam um ganho de 16%. As ações do Google cruzaram a marca dos US$ 500,00 pela primeira vez esta semana. Nesta sexta-feira, os papéis do portal de busca na internet recuaram 0,6% mas, na semana, acumularam uma alta de 1,2%. No início do próximo ano, o Google e vários jornais da Bélgica vão ouvir o veredicto de um tribunal sobre se o portal estava errado em exibir o conteúdo de sites de jornais sem pagar por isso ou pedir autorização. As ações da gigante Apple Computer subiram para nova máxima histórica nesta sexta-feira, ainda impulsionadas pelas especulações sobre os planos da companhia de lançar uma nova marca de telefone celular "iPhone", assim como em antecipação de fortes vendas de Natal de seu tocador de música iPod. As ações da Apple subiram 1,5% nesta sexta-feira, acumulando um ganho de 6,7% na semana. Na máxima do dia, o papel atingiu a marca recorde de US$ 93,08. O índice Dow Jones fechou em baixa de 46,78 pontos (-0,38%), em 12.280,17 pontos; a mínima foi em 12.258,86 pontos e a máxima em 12.324,11 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 5,72 pontos (0,23%), em 2.460,26 pontos, com mínima em 2.449,32 pontos e máxima em 2.468,42 pontos. O Standard & Poor's-500 caiu 5,14 pontos (0,37%), para 1.400,95 pontos. O NYSE Composite recuou 15,51 pontos (0,17%), para 8.933,43 pontos. O volume negociado na NYSE ficou em 529,553 milhões de ações, de 1,353 bilhão de ações na quarta-feira; 1.685 ações subiram, 1.436 caíram e 172 fecharam nos mesmos níveis da sessão anterior. No Nasdaq, o volume ficou em 682,217 milhões de ações negociadas, de 1,616 bilhão de ações na quarta-feira, com 1.273 ações fechando em alta e 1.576 em queda. Na semana, o Dow acumulou uma queda de 0,51%, o Nasdaq subiu 0,59% e o S&P-500 uma queda de 0,02%. As informações são da Dow Jones.