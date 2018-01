Bolsas de Nova York fecham em leve alta O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em leve alta, tendo devolvido praticamente todo o ganho da manhã. "Os investidores inicialmente celebraram o indicador de vendas no varejo em novembro, mas os preços do petróleo subiram, em reação à redução dos estoques, e isso deixou os investidores do mercado de bônus nervosos, o que fez crescer entre os investidores em geral o temor de inflação", comentou Steven Kroll, da Moness, Crespi & Hardt. Pela manhã, o índice Dow Jones chegou a superar seu recorde diário do dia 22 de novembro (12.361 pontos). Entre as componentes do Dow Jones, as ações da ExxonMobil subiram 1,5%, em reação à alta dos preços do petróleo. O setor de destaque do dia, porém, foi o de transporte aéreo. As ações da UAL, que controla a United Airlines, subiram 4,7% e as da Continental Airlines avançaram 4,4%, depois de o Wall Street Journal informar que as duas empresas estão discutindo uma fusão. A união entre as duas criaria a segunda maior empresa aérea dos EUA, atrás da Southwest Airlines (cujas ações subiram 2,8%). O índice Dow Jones fechou em alta de 1,92 ponto (0,02%), em 12.317,50 pontos. O Nasdaq fechou em alta de 0,81 ponto (0,03%), em 2.432,41 pontos. O Standard & Poor's-500 subiu 1,66 ponto (0,12%), para 1.413,22 pontos. Títulos Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA despencaram, com correspondente alta nos juros. O mercado reagiu ao indicador de vendas no varejo em novembro, que subiu 1%, bastante acima do crescimento de 0,2% que os economias previam. Os preços dos títulos de todos os prazos caíram, de modo que a inversão da curva de juros permaneceu inalterada em relação a ontem. O indicador de vendas no varejo sugere que, embora o mercado de imóveis residenciais esteja em desaceleração, os consumidores continuam a gastar, o que abala a expectativa do mercado de que o Federal Reserve será obrigado a reduzir as taxas de juro no começo de 2007 por causa da debilidade da economia. Operadores disseram que outro fator para a queda dos preços dos Treasuries hoje foi o leilão primário de T-Notes de 10 anos, colocadas à taxa máxima de 4,58%. Segundo Andy Brenner, chefe da mesa de Treasuries da Hapoalim Securities, o leilão foi "horrível", com demanda muito fraca. No fechamento em Nova York, o juro projetado pelos T-Bonds de 30 anos estava em 4,683%, de 4,610% ontem; o juro das T-Notes de 10 anos estava em 4,570%, de 4,492% ontem; o juro das T-Notes de 2 anos estava em 4,699%, de 4,615% ontem. As informações são da Dow Jones.