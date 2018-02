Bolsas de Nova York fecham em leve queda O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em leve baixa. Operadores disseram que houve pouca atividade no mercado ao longo de todo o pregão. "Os investidores tiveram reações conflitantes aos dados divulgados hoje, entre eles os informes de vendas das redes varejistas e o indicador de inflação PCE. O presidente do Fed (Federal Reserve, banco central dos EUA), Ben Bernanke, não deu nenhuma indicação sobre a perspectiva da política monetária. Ao mesmo tempo, as pessoas ficaram na expectativa dos dados do nível de emprego, na sexta-feira, esperando que eles mostrem uma tendência mais clara", comentou Ed Peters, da PanAgora Asset Management. As ações das grandes redes do comércio varejista reagiram aos informes de vendas de agosto (Wal-Mart +0,22%, Target Nordstrom +5,9%, American Eagle Outfitters +3,8%, Dollar General +6,2%, Gap -2,4%, Guess -5,1%). No setor de mineração de ouro, as ações da Glamis Gold subiram 18,7%, em reação ao anúncio de que a Goldcorp pagará US$ 8,6 bilhões em ações pela companhia; as ações da Goldcorp caíram 9,2%. O anúncio gerou expectativas de mais consolidação no setor, com impacto nas ações de empresas como Meridian Gold (+8%), Bema Gold (+4,3%) e Kinross Gold (+4,9%). As ações da fabricante de equipamentos para mineração Joy Global subiram 21,5%, em reação a seu informe de resultados. No setor de tecnologia, as ações da JDS Uniphase, que divulgou resultados, caíram 13,69%; as da Ciena recuaram 8,4%, depois de a empresa rebaixar sua previsão de lucro. No setor automotivo, as ações da Ford subiram 1,21%, depois de a empresa confirmar que estuda a possibilidade de vender a Aston Martin. O índice Dow Jones fechou em baixa de 1,76 ponto (0,02%), em 11.381,15 pontos. A mínima foi em 11.369,78 pontos e a máxima em 11.402,28 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 1,98 ponto (0,09%), em 2.183,75 pontos, com mínima em 2.181,77 pontos e máxima em 2.193,34 pontos. O Standard & Poor's-500 recuou 0,46 ponto (0,04%), para 1.303,81 pontos. O NYSE Composite subiu 0,18 ponto (0,0002%), para 8.388,56 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,335 bilhão de ações, de 1,289 bilhão ontem; 1.970 ações subiram, 1.318 caíram e 166 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 1,750 bilhão de ações negociadas, de 1,663 bilhão ontem, com 1.575 ações fechando em alta e 1.434 em queda. No mês de agosto, o Dow Jones acumulou uma alta de 1,75% e o Nasdaq, uma alta de 4,41%. Nos primeiros oito meses de 2006, o Dow Jones acumula uma alta de 6,19% e o Nasdaq, uma queda de 0,98%. As informações são da Dow Jones.