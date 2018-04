Bolsas de Nova York mantêm alta moderada As ações seguem em alta moderada em Nova York, apesar dos dados abaixo do esperado divulgados esta manhã nos EUA. Os setores de tecnologia, saúde e matérias-primas sobem, enquanto serviços públicos, financeiro e telecomunicação aparecem na lista de baixas em Wall Street. O sentimento em geral é de cautela nas transações antes do anúncio, marcado para sexta-feira, do relatório de emprego norte-americano de março. O declínio no preço do petróleo, que se seguiu ao anúncio pelo presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, de que os 15 marinheiros britânicos seriam libertados, reduziu a tensão geopolítica e, conseqüentemente, a aversão ao risco, favorecendo as ações. Às 16h20 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,19% para 12.533 pontos. Entre seus 30 componentes, Microsoft (+2,3%) se destacava na alta após o Citigroup ter elevado suas estimativas para o lucro da gigante do software. General Motors (-1,3%) era destaque entre as baixas, depois que a DaimlerChrysler confirmou que está em discussões para vender a unidade norte-americana Chrysler. As informações são da agência Dow Jones.