Bolsas de Nova York mantêm ganhos Os índices industriais Dow Jones e S&P 500 operam com ganho. Os investidores avaliam os números de vagas criadas (payroll, em inglês) nos Estados Unidos e na expectativa da abertura informal da temporada de balanços norte-americanos do primeiro trimestre, amanhã, com a divulgação do resultado da Alcoa, após o fechamento da sessão. O aumento de 180 mil nos postos criados em março, divulgado na sexta-feira, retirou parte das preocupações com a queda na atividade da economia norte-americana. Às 12h12 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,12%, o Nasdaq avançava 0,07% e o S&P 500 operava em +0,17%. A pressão sobre os índices é minimizada também pelas informações de compra da Dow Chemical. Segundo as informações, um grupo de investidores do Oriente Médio e empresas norte-americanas estariam preparando uma oferta de US$ 50 bilhões pela empresa. Segundo o jornal britânico "Sunday Express", a oferta pode ser lançada no final desta semana. A rede de TV CNBC informou, citando fontes, que a Dow Chemical teria respondido não ter interesse na oferta. As ações da Dow sobem mais de 4%. Notícias corporativas Entre outras notícias corporativas em destaque estão as projeções desanimadoras feitas pela Advanced Micro Devices, fabricante californiana de chips. A companhia informou que suas receitas no primeiro trimestre devem situar-se em US$ 1,23 bilhão, abaixo das estimativas de US$ 1,55 bilhão dos analistas. A AMD atribui a queda nas receitas à retração nos preços e nas vendas. No primeiro trimestre do ano passado, as receitas ficaram em US$ 1,33 bilhão. Mas os papéis da AMD subiram mais de 4% na sessão regular com investidores atendo-se ao anúncio de que pretende reestruturar de seu modelo de negócio. As informações são da Dow Jones.