Bolsas de Nova York operam com sinais opostos As bolsas de Nova York abriram com sinais opostos. Às 10h37 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,38%, o Nasdaq caía 0,27% e o S&P 500 operava com perda de 0,17%. Os investidores avaliam os resultados de grandes empresas divulgados ontem após o encerramento do pregão em Wall Street e ainda esperam os números de outras companhias que saem hoje. As ações da Yahoo perderam mais de 8% e os da IBM cederam quase 2% mais cedo. Os especialistas avaliam também os balanços da Motorola, da United Technologies (que é do índice Dow Jones, assim como a IBM, o J.P. Morgan e a Intel, que divulgou seu balanço ontem) e do Bank of New York. Os papéis da Motorola subiram 1% com o resultado e os da United Technologies cederam pouco mais de 0,4%. Os papéis do J.P. Morgan subiram 2,9% no pré-mercado. As informações são das agências internacionais e Dow Jones.