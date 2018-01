Bolsas de Nova York operam no azul com petróleo Depois de cair abaixo de 12 mil pontos pela primeira vez desde 6 de novembro, o índice Dow Jones virou para cima e às 16h19 (de Brasília) subia 0,48% para 12.134 pontos. As construtoras de residências se destacam entre os papéis em recuperação, mas o mercado continua volátil. O Nasdaq e o S&P 500 também passaram para território positivo, subindo 0,88% e 0,69%, respectivamente. Com o petróleo chegando ao fim da sessão da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) em alta e impulsionando os papéis das petroleiras, o setor de energia também contribuiu para eliminar as perdas no mercado acionário. Os papéis da gigante Exxon Mobil, componente do Dow Jones, ganhavam 1,13%. No setor financeiro, que ontem liderou as baixas, Citigroup, também integrante do Dow Jones, estava com ganho de 0,70%. As informações são da agência Dow Jones.