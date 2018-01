Bolsas de Nova York operam sem direção definida Os índices das Bolsas em Nova York operam sem direção definida com os mercados cautelosos antes do anúncio da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) sobre taxa de juros e do comunicado do BC, o que está limitando o otimismo causado pelos resultados melhores do que o esperado do Morgan Stanley e das fabricantes de software Adobe Systems e Oracle. Às 12h13 (de Brasília), o índice Dow Jones perdia 0,16%, o Nasdaq subia 0,01% e o S&P 500 ganhava 0,03%. As ações do Morgan Stanley sobem 3,5% com o anúncio de crescimento de 70% no lucro líquido recorde no primeiro trimestre fiscal, para o nível recorde de US$ 2,67 bilhões. As ações da Oracle ganham 3,8% em reação ao anúncio de aumento de 35% no lucro do terceiro trimestre fiscal para US$ 1,03 bilhão. As ações da Adobe Systems ganham 4,8% após a divulgação de elevação de 37% no lucro líquido para US$ 143,9 milhões no seu primeiro trimestre fiscal. Já os papéis da FedEx caem 2,6% após queda de 1,9% no lucro do terceiro trimestre fiscal para US$ 420 milhões. As informações são da Dow Jones.