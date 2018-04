Bolsas de Nova York operam sem direção definida Os índices das Bolsas de Nova York operam sem direção definida, após a abertura do pregão, às 10h30. O Dow Jones oscila entre pequenos ganhos e leve perda. Às 11 horas, regsitrava estabilidade. O índice Nasdaq cedia 0,22% no mesmo horário. O relato do Departamento do Comércio dos EUA sobre renda e gastos com consumo mostrou-se inconclusivo. Se por um lado, arrefeceu a preocupação com a pressão inflacionária, por outro mostrou os consumidores mantendo seus gastos nos menores níveis desde outubro do ano passado. Os gastos com consumo respondem por dois terços do crescimento econômico norte-americano. A agenda de balanços perde vigor nesta semana, mas não deve será ignorada. Esta manhã, a Verizon informou lucro por ação no primeiro trimestre US$ 0,01 acima do previsto por Wall Street. No pré-mercado, suas ações subiram 1,2%. Mas o destaque no pré-mercado foram os papéis da International Securities Exchange Holdings, que dispararam 39%, depois de o The Wall Street Journal informar que o Deutsche Boerse mantém negociações adiantadas para realizar oferta pela Bolsa de Nova York de cerca de US$ 2,6 bilhões ou US$ 0,68 por ação. As informações são das agências internacionais.