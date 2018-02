Bolsas de Nova York operam sem tendência definida Os mercados acionários norte-americanos operam com volatilidade. Após abrirem em alta, os índices referenciais passaram a cair. No entanto, os índices voltaram ao positivo no final da manhã. Às 12h22 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,02%; o Nasdaq ganhava 0,18% e o S&P ganhava 0,04%. A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos EUA informou que o indicador de vendas de residências usadas caiu 0,5% em agosto, um declínio inferior ao 0,8% esperado por analistas. A queda veio associada a outros indícios de esfriamento do setor. Os preços dos imóveis caíram para US$ 225 milhões em agosto, ante o nível revisado de US$ 230 milhões em julho. O petróleo para novembro reduzia a queda para 0,43%, a US$ 60,29, mas tocou a mínima de US$ 59,65 por barril durante a sessão regular da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Refletindo o comportamento do petróleo, o índice Amex Oil perdia 1,6% e o índice Philadelphia Oil Service recuava 2,1%. Além da queda do petróleo, as ações de energia reagiam também ao recuo dos preços do contrato futuro do gás natural. O contrato para outubro cedia 2,31%, para US$ 4,47 por milhão de unidades térmicas britânicas. As companhias tabagistas registravam um dia movimentado, após uma corte federal ter conferido o status de ação coletiva aos processos de indenização que pairam sobre a Philip Morris EUA e as outras grandes companhias fabricantes de cigarros do tipo "light". A notícia sobre a opinião pressionava negativamente as ações das empresas do setor. A decisão do juiz Jack B. Weinstein, do Brooklyn, New York, vai permitir que todos os fumantes de cigarros light adotem uma ação coletiva contra a indústria. As ações da Altria cediam 4,53%, exercendo pressões negativas sobre o Dow Jones, do qual é uma das integrantes. As informações são da Dow Jones.