Bolsas de Nova York passam a operar em baixa As bolsas de Nova York passaram a operar em baixa, prevalecendo as preocupações dos investidores com o mercado de crédito imobiliário para clientes de alto risco, conhecido como subprime, nos Estados Unidos. Às 11h08 (de Brasília), o índice Dow Jones perdia 0,25%; o Nasdaq recuava 0,36%; e o S&P 500 operava em baixa de 0,11%. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) segue esse caminho e caía, também no horário acima, 0,81%. Ontem à noite, a H&R Block, que fornece serviços financeiros e de impostos, informou que não conseguiu terminar seu relatório do terceiro trimestre a tempo. A empresa cita a necessidade de ajustar seu fluxo de caixa em conseqüência da significante queda no valor de empréstimos hipotecários, incluindo o valor de empréstimos inadimplentes, na sua subsidiária de empréstimos subprime.