Bolsas de Nova York recuam após a abertura As bolsas norte-americanas abriram em alta, mas logo em seguida passaram a operar em baixa. Às 12h53, o índice Dow Jones recuava 0,13% e o S&P 500 perdia 0,21%, enquanto que o índice Nasdaq subia levemente 0,03%. O mercado de ações dos Estados Unidos praticamente não se abalou com o dado divulgado hoje, que fortalece a percepção de que há um leve agravamento no mercado de trabalho do país. Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA aumentaram 10 mil na semana passada, acima da previsão de crescimento de 1 mil no número de solicitações desse benefício trabalhista.