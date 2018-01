Bolsas de Nova York recuam após fraco índice do Fed A leitura fraca sobre as condições de negócios do índice de atividade do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) da Filadélfia fez com que as ações norte-americanas fechassem em baixa. O índice Dow Jones perdeu 42,62 pontos, ou 0,34%, para 12.421,25 pontos; o Nasdaq caiu 11,76 pontos, ou 0,48%, para 2.415,85 pontos; e o S&P-500 recuou 5,23 pontos, ou 0,37%, para 1.418,30 pontos. As ações reagiram pouco pela manhã, após a última revisão do PIB do terceiro trimestre, que muitos consideram um dado velho. Mas o relatório do Fed da Filadélfia - apontando a terceira contração na região em quatro meses - desagradou o mercado. Os movimentos foram mais fortes hoje, mas as ações seguiram padrão similar durante toda a semana. As informações são da Dow Jones.