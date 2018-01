Bolsas de Nova York seguem em leve baixa Os principais índices das Bolsas em Wall Street estão em leve queda, com o setor de tecnologia pesando nos mercados. Os investidores aguardam com cautela a divulgação dos lucros da Cisco Systems, após o fechamento. Por volta das 17h40 (de Brasília), as ações da companhia caíam 0,6%. Os papéis da Hewlett-Packard recuavam 1,8%, em reação à notícia de que a Eastman Kodak vai lançar uma linha competitiva de impressoras, que usarão cartuchos de tinta mais baratos. As ações da Kodak avançavam 0,6%. As ações da Apple recuavam 0,6%, em reação ao anúncio de que a Wal-Mart vai lançar um serviço de download de vídeos; as da Wal-Mart subiam 0,1%. Às 17h40 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 5 pontos, ou 0,04%, o Nasdaq perdia 4 pontos, ou 0,19%, e o S&P-500 perdia 0,3 ponto, ou 0,02%. As informações são da Dow Jones.