Bolsas de Nova York sobem com fala de Bernanke As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira após o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, ter novamente garantido que o BC não tem planos de iniciar a redução no programa de estímulos em breve. O índice Dow Jones ganhou 18,67 pontos (0,12%), fechando a 15.470,52 pontos. O Nasdaq avançou 11,50 pontos (0,32%), encerrando a sessão a 3.610,00 pontos. O S&P 500 teve alta de 4,65 pontos (0,28%) e fechou a 1.676,26 pontos.