Bolsas de Nova York sobem com fusões e compras As bolsas de Nova York abriram em alta nesta segunda-feira, refletindo o noticiário relacionado a operações de fusão e aquisições nos Estados Unidos e na Europa. Às 11h42 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,18%, enquanto o Nasdaq apresentava alta de 0,61%. A agenda de hoje não tem indicadores nos EUA, mas a semana tem dados de primeira linha sobre a economia, com destaque para vendas no varejo, fluxo de capital de e para os norte-americanos, CPI e produção industrial. O principal negócio envolvendo companhias norte-americanas foi protagonizado pela companhia de cartão de crédito Capital One Financial. A quarta maior emissora de cartões Visa e MasterCards informou, ontem à noite, que irá adquirir a North Fork Bancorp, por cerca de US$ 14,6 bilhões, numa transação envolvendo recursos à vista e ações. A operação colocará a instituição entre os 10 maiores bancos do país. No pré-mercado, os papéis da North Fork Bancorp subiam 20%. A oferta da Capital embute um prêmio de 23% sobre o valor de fechamento da North Fork na sexta-feira. Os papéis da Andrx avançavam 13%, após a Watson Pharmaceuticals ter concordado em comprar a fabricante de genéricos por US$ 1,9 bilhão, ou US$ 25 por ação, em dinheiro, o que representa um prêmio de 16% sobre o valor registrado no encerramento da semana passada, a US$ 21,59. A companhia de mídia Knight Ridder via sua ação subir 0,8%, em uma reação pouco entusiasmada para a informação de que a companhia concordou em vender seus ativos para seu concorrente McClatchy, por US$ 6,5 bilhões à vista e em papéis, incluindo dívida de US$ 2 bilhões. A McClatchy pretende vender vários jornais publicados pela Knight Ridder, como o Philadelphia Inquirer, o Philadelphia Daily News e o San Jose Mercury News, mas manterá 32 jornais diários e cerca de 50 publicações não diárias em seu portfólio. A McClatchy, um negócio de controle familiar, publica vários jornais, como o Sancromento Bee e o News & Observer. O NYSE Group também está em foco, com informações publicadas de que a empresa que opera a Bolsa de Nova York poderá lançar oferta pela London Stock Exchange, contra proposta feita pela Nasdaq Stock Market Inc. As ações da Bristol-Myers Squibb cediam 2,7%, após um estudo ter revelado que o uso conjunto do Plavix, medicamento para afinamento do sangue, com a aspirina não foi significativamente mais eficiente do que a ingestão da aspirina sozinha na prevenção de ataques cardíacos. As informações são das agências internacionais.