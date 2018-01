Bolsas de Nova York sobem, Dow revigora alta O índice Dow Jones se aproximou de 12.500 pontos faltando apenas três dias para terminar o que poderá ser o melhor ano para as ações em Nova York desde 2003. Às 16h35 (de Brasília), o Dow subia 0,64%, para 12.487 pontos, após chegar à máxima de 12.494,15 pontos, perto da recorde intraday de 12.498,47 pontos atingido no último dia 20. O S&P 500 subia 0,22% e o Nasdaq estava em alta de 0,61%. Cerca de quatro ações subiam para cada uma que declinava na Bolsa de Nova York. Na Nymex (New York Mercantile Exchange), o barril do petróleo para entrega em fevereiro estava em leve alta de 0,02% para US$ 61,11. Os dados sobre estoques de petróleo nos EUA, normalmente divulgados na quarta-feira, serão publicados amanhã por causa do feriado de Natal. Os gestores devem estar adicionando ações de bom desempenho às suas carteiras, numa tendência conhecida como window dressing (enfeitar as vitrines) que, com freqüência, dá às ações um impulso no fim de dezembro. Este ano, os investidores têm mais ações vencedoras para escolher do que nos últimos anos. Até terça-feira, o Dow Jones havia subido 16% no ano. Em 2005, o índice apresentou um raro declínio de 0,61%, depois de ganhar 3,15% em 2004. Em 2003, o Dow subiu 25% com os investidores comprando pesado as ações barateadas depois do forte declínio causado pelo estouro das ponto.com, uma onda de escândalos corporativos e os ataques de 11 de setembro (de 2001). Este ano, os ganhos estão bem acima da média. Desde 1896, o Dow ganhou em média cerca de 7,5% até 2005. O S&P 500, que subiu 14% este ano, ganhou 3% em 2005 e 9% em 2004. Olhando em retrospectiva, o rali das ações em 2003 não foi uma surpresa. As ações em geral exibem seus melhores retornos após períodos de fortes ondas de vendas. Em 2006, no entanto, muitos gestores de fundos esperavam um ano morno para as ações. O movimento de alta começou em 2002, quando a maior parte dos índices do mercado atingiram suas mínimas históricas, e a expectativa era de que não conseguiria se sustentar por muito mais tempo. Segundo a Ned Davis Research, o recente avanço do Dow é o mais longo em registro sem um correção de mais de 9,6%. Esperava-se que as taxas de juros altas e os preços do petróleo pesariam sobre o crescimento econômico e os lucros corporativos. Muitos analistas esperavam que os ganhos das ações ficariam em um dígito na ponta baixa da tabela, entre 1% e 5%. No entanto, a economia parece ter contornado o desaquecimento do mercado de imóveis, embora alguns economistas acreditem que o pior ainda estar por vir. Hoje, o Departamento de Comércio informou que as vendas de residência novas cresceram 3,4% em novembro, acima do 1,6% esperado, embora a queda em outubro tenha sido revisada para 3,8%, de 3,2% estimada anteriormente. Uma forte queda nos preços do petróleo desde o pico em meados de julho ajudou a alimentar a alta das ações. Mais importante, o Fed fez uma pausa no ciclo de dois anos de alta dos juros e muitos analistas acreditam que o Fed reduzirá as taxas em breve se a economia der sinais de desaceleração acentuada. Nesta quarta-feira, as ações da Ford, com alta de 1,47%, se favoreciam da notícia de que seu executivo-chefe, Alan Mulally, se reuniu na semana passada com o chairman da Toyota, Fujio Cho, no Japão. Na lista de baixas, o destaque era Apple, listada no Nasdaq, que recuava 0,81% após o site Law.com informar que os promotores federais estudam supostas falsificações de documentos de opções de ações para ampliar os ganhos de executivos da fabricante de computadores para decidir se abrem um processo sobre o caso. As informações são do The Wall Street Journal, reproduzidas pela agência Dow Jones.