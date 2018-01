Bolsas de Nova York sobem na abertura Os mercados de ações abriram em alta nos EUA, com o setor automobilístico devendo ganhar destaque após a reunião entre executivos da Toyota Motor e da Ford Motor, no que deverá ser mais um pregão de baixo volume de negócios. Às 12h33 (de Brasília), o S&P 500 futuro (contrato de março) estava em alta de 0,34% e o Nasdaq subia 0,44%.O Dow Jones avançava 0,37%. Ontem, as Bolsas fecharam em alta nos EUA, com a compra de papéis baratos dominando a sessão. Os mercados aguardam os dados sobre vendas de imóveis novos nos EUA em novembro, que serão divulgados às 13h (de Brasília). A previsão é de crescimento de 1,6% nas vendas, depois da queda de 3,2% em outubro. O Conselho Internacional de Shopping Centers, que monitora a venda de 59 grandes cadeias de lojas norte-americanas, informou que os varejistas registraram um decepcionante aumento de 1,7% nas vendas na semana encerrada em 23 de dezembro, comparadas com o mesmo período do ano passado. Foi o menor apurado pelo grupo com sede em Nova York desde a semana encerrada em 12 de fevereiro de 2005. As ações da Toyota atingiram nova máxima em Tóquio nesta quarta-feira depois de um encontro entre executivos da montadora japonesa e da Ford Motor, possivelmente para discutir uma aliança no campo tecnológico. As ações da Ford subiram 1,6% na Alemanha. Os operadores de restaurantes fast-food também podem atrair atenção, depois que um executivo do Burger King disse ao jornal Daily Telegraph que as vendas podem ser negativamente afetados na Grã-Bretanha, onde a cadeia suspenderá a publicidade na televisão para crianças. As informações são da agência Dow Jones.