Bolsas de Nova York sobem na abertura O mercado de ações norte-americano abriu em alta, com o suporte dos resultados de balanços de grandes empresas do primeiro trimestre. Às 10h52 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,99%, o Nasdaq avançava 0,97% e o S&P 500 subia 0,83%. Quatro companhias com ações integrantes na cesta do Dow Jones já abriram seus números hoje. Enquanto a Honeywell e Caterpillar elevaram as projeções de faturamento e lucro para 2007, a Pfizer revisou em baixa suas previsões e McDonald's não trouxe surpresas negativas que pudessem provocar um abalo significativo no clima, que começou com os ventos favoráveis da Google e da AMD. A agenda não traz indicadores macroeconômicos hoje. A Caterpillar anunciou que seu lucro no primeiro trimestre caiu 2,9%, em razão do contínuo enfraquecimento do setor imobiliário na América do Norte e das vendas fracas de motores para caminhões. No entanto, a companhia elevou sua meta de venda no lucro de 2007, em razão do vigor fora dos EUA. A Honeywell registrou aumento de 21% no lucro do primeiro trimestre, com o fortalecimento do mercado aeroespacial e a demanda por produtos de controle e segurança. A Pfizer, outra ação do índice Dow Jones, anunciou lucro seu surpresas, mas reduziu sua previsão de lucro e faturamento para 2007, em razão das crescentes pressões sobre o Lipitor, seu carro-chefe de vendas. O McDonald's fechou o trimestre com lucro de US$ 762,4 milhões, ou US$ 0,62 por ação. Os papéis da Google rumavam para o patamar de US$ 500. A companhia informou, ontem à noite, um salto de 69% no lucro líquido. As ações da Advanced Micro Devices (AMD), que igualmente apresentou seu balanço ontem, também ajudavam a manter o bom humor dos investidores. Com informações da Dow Jones.