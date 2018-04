Bolsas de Nova York sustentam altas modestas O mercado de ações norte-americano segue em alta, ajudado pelos lucros e previsões positivas das ações de maior peso, conhecidas por blue chips, como Merck & Co, General Electric Co e McDonald's Corp, segundo analistas. Com a temporada de balanços do primeiro trimestre esquentando na próxima semana, os compradores aproveitaram a chance apesar de mais um dia de indicadores desiguais: queda do sentimento do consumidor em abril, dado de inflação ao produtor animador em março e recuo do déficit comercial em fevereiro nos Estados Unidos. "O avanço do mercado está sendo puramente orientado por impulso", disse o estrategista-chefe do Windham Financial Services, Paul Mendelsohn. "Ainda é muito cedo para se ter uma boa idéia dos lucros. Mas como as expectativas já estão bastante baixas não será difícil superá-las", acrescentou. Às 16h56 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,46%, o Nasdaq avançava 0,43% e o S&P-500 tinha ganho de 0,35%. As informações são da Dow Jones.