Bolsas de Nova York sustentam recuperação Próximo ao fechamento, o mercado de ações norte-americano seguia tendo um firme dia de recuperação, com os investidores buscando oportunidades de compra depois da queda de quarta-feira. A alta dos preços do petróleo, preocupações em relação à inflação e dados mais fortes que as expectativas de desempenho do setor varejista em março, incluindo a Wal-Mart Stores, estão no foco dos investidores nesta quinta-feira. "Mesmo embora o mercado esteja melhor, ainda estamos hesitantes" diante do indicador de inflação ao produtor (PPI) de sexta-feira, disse Barry Hyman, estrategista do mercado de ações do EKN Financial Services. O PPI será divulgado amanhã. Às 16h52 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,57%, o Nasdaq avançava 0,85% e o S&P-500 tinha ganho de 0,64%. As informações são da Dow Jones.