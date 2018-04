Bolsas de Nova York têm altas limitadas O principal índice da Bolsa de Nova York, o Dow Jones, inverteu o sinal de baixa do início dos negócios e passou a operar em alta. Os investidores seguem indefinidos em relação aos números que os dados de trabalho (payroll, em inglês) poderão trazer. Segundo pesquisa da agência Dow Jones divulgada hoje, a estimativa mediana de 24 economistas para o número de vagas criadas na economia norte-americana em março era de 142 mil. Em fevereiro, foram criados 97 mil postos. Às 14h35 (de Brasília), o índice Dow Jones registrava ganho de 0,21%; o Nasdaq tinha valorização de 0,32%; e o S&P 500 operava em +0,24%. No Brasil, o Ibovespa permanecia no campo positivo em +0,26%, aos 46.675 pontos.