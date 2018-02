Bolsas de Nova York têm ganhos moderados As Bolsas norte-americanas operam em alta desde a abertura, enquanto as autoridades do Federal Reserve (banco central americano) já estão reunidas para discutir se interromperão ou prosseguirão com sua seqüência de 17 apertos monetários nos EUA. O veredicto sairá às 15h15 (de Brasília). O índice Dow Jones subia 0,34% e o Nasdaq, 0,21%, às 11h53. A acentuada elevação no custo da mão-de-obra no segundo trimestre, conforme dado divulgado hoje, abalou as convicções de pausa no ciclo, mas não de uma maneira que pudesse alterar a percepção majoritária de que a interrupção ainda é a perspectiva mais provável. A incerteza com o conteúdo do comunicado que se segue à decisão do Fed também limita compras mais convincentes de ações. A grande dúvida, em relação ao comunicado, é se as autoridades deixarão ou não a porta aberta para nova apreciação do juro norte-americano. O petróleo também permanecia como fator direcional, mas o contrato para setembro cedia 0,49%, para US$ 76,60 por barril, na Nymex, em uma correção técnica dos ganhos de ontem. Após o fechamento da sessão, sairá o balanço da Cisco Systems no quarto trimestre fiscal, com os analistas prevendo lucro de US$ 0,25 por ação. As ações da empresa subiam 0,52%, às 11h49. Com informações da Dow Jones.