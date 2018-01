Bolsas de Nova York têm leve alta na abertura do pregão Os principais índices de ações das Bolsa de Nova York registram leve alta no início do pregão. Às 12h32, o Dow Jones avançava 0,05% e o Nasdaq, 0,13%. Não se espera que os investidores ajam com muito entusiasmo hoje, diante da expectativa com os discursos de vários dirigentes do banco central americano (Fed) - entre eles o presidente da instituição, Ben Bernanke. São os únicos eventos relevantes do dia, a partir dos quais os investidores poderão confirmar ou não suas convicções de que o Fed manterá o juro dos EUA inalterado por algum tempo. Além das autoridades do Fed, às 13 horas (de Brasília), o secretário do Tesouro dos EUA, Henry Paulson, depõe sobre a proposta de Orçamento do governo Bush para o ano fiscal de 2008. O mercado de câmbio espera que Paulson faça algum comentário sobre o iene, a moeda japonesa. Os investidores de tecnologia podem expressar certa ansiedade durante o dia, à espera do resultado da Cisco Systems, previsto para depois do fechamento. A estimativa é que apresente aumento de 20% em seu lucro e de 25% nas receitas no trimestre encerrado em janeiro. No pré-mercado, as ações da Tyco International, a maior fabricante mundial de conectores eletrônicos e de sistemas de segurança, subiram 1,3% em reação ao anúncio de seu resultado. Os papéis da Equity Office Properties avançaram 0,8%, com informações de que o Blackstone Group elevou sua oferta à vista pela companhia para US$ 39 bilhões, a fim de derrubar a proposta da Vornado Realty Trust, um dia antes da votação de tal oferta pelos acionistas da Equity. Os papéis da Duke Energy caíram 1,4%, depois de empresa de energia elétrica e gás informar que seu lucro líquido caiu 36% no quarto trimestre. As informações são da Dow Jones.