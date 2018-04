Bolsas de Nova York têm leve alta no início do pregão O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York registrava leve ganho de 0,09% às 10h40, logo após o início do pregão. O índice Nasdaq avançava 0,17% no mesmo horário. As ações de redes varejistas devem ficar no centro das atenções, com os resultados da Circuit City e da Best Buy. Mas o anúncio do presidente do Irã, de que os 15 marinheiros britânicos devem ser liberados hoje, deve influenciar os mercados. O anúncio provocou forte queda do preço do petróleo. Entre as empresas que devem ficar no foco dos investidores, a Best Buy registrou aumento de 18% nos lucros do quarto trimestre, resultado impulsionado pelas fortes vendas da televisores de tela plana, videogames e notebooks. As ações da empresa caíram 0,2% no pré-mercado. Já as ações da concorrente Circuit City perderam 3,2% antes da abertura, após registrar queda no lucro do quarto trimestre para US$ 12,2 milhões. As ações da Monster Worldwide perderam 7,1% no pré-mercado com o alerta de lucro do primeiro trimestre da empresa de serviços online de empregos. Por sua vez, as ações da Monsanto subiram 1,8% com o anúncio de que os lucros aumentaram para US$ 0,98 por ação, ante os US$ 0,70 por ação do ano passado. A DaimlerChrysler admitiu pela primeira vez que está discutindo a venda total ou parcial da Chrysler, mas não revelou muito, afirmando que quer o máximo de espaço para manobra. As ações da empresa caíram 1,6% antes da abertura. As informações são da Dow Jones.