Bolsas de Nova York têm leve baixa na abertura As Bolsas de Nova York abriram o pregão de hoje em ligeira baixa, com operadores em busca de referência, já que as eleições para o Congresso norte-americano deixaram de ser notícia e há perspectiva da divulgação de indicadores atualizados da inflação mais ao final da semana. Os investidores ficam também na expectativa da divulgação de alguns balanços importantes, como da Wal-Mart - que será visto ainda como sinalizador da atividade econômica - da Dell e da Hewlett-Packard, companhias de peso no setor de tecnologia. Às 12h35 (de Brasília), o índice Dow Jones recuava 0,12% e o Nasdaq cedia 0,03%. No pré-mercado, as ações da KB Home subiram 0,4% depois de o Citigroup dizer que a renúncia do chairman e diretor-executivo Bruce Karatz não deverá ter impacto negativo no desempenho da empresa. A renúncia foi revelada ontem, quando Karatz anunciou ter usado indicadores incorretos para benefícios em opções de ações. A empresa é quinta maior construtora dos EUA. Os papéis da IBM também devem centrar atenção, diante de informações de que pretende juntar-se a um grupo liderado pelo Citigroup para realizar oferta de US$ 3 bilhões para assumir o controle do banco chinês Guangdong Development Bank. As informações são das agências internacionais.