Bolsas de Nova York terminam o dia com leve perda O mercado norte-americano de ações fechou com os principais índices em leve queda, mostrando-se incapaz de dar continuidade aos ganhos do começo da semana. No meio da tarde, o mercado ensaiou um movimento de alta, depois de o "livro bege" do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) indicar que a economia está se desacelerando e que as altas de preços e salários têm sido "modestas", mas a alta teve vida curta. "O mercado continua caprichoso, porque os investidores estão inseguros quanto ao futuro", comentou Steven Kroll, da Monness, Crespi & Hardt. Entre as componentes do índice Dow Jones, o destaque negativo foi Boeing, com queda de 4,60%, depois de a empresa anunciar que teve um prejuízo de US$ 160 milhões no segundo trimestre. As da general Motors subiram 4,37%, em reação a seu informe de resultados. As da Hewlett-Packard subiram 1,34%, depois de a empresa anunciar uma oferta de US$ 4,5 bilhões pela Mercury Interactive (cujas ações avançaram 28%). Entre as ações de empresas que divulgaram resultados, os destaques foram Norfolk Southern (-8,5%), Amazon.com (-22%), Corning (-14%), Reynolds American (+1,5%), Black & Decker (-6,8%), Sun Microsystems (+4,4%), Choice Hotels (-25%), ConocoPhillips (+1,7%) e Anheuser-Busch (+1,5%). Entre as empresas que divulgam resultados amanhã, os destaques são Aetna, Apache Corp., Beazer Homes, Blockbuster, Bristol-Myers Squibb, Bunge, Comcast, DaimlerChrysler, Dow Chemical, Exxon Mobil, Kellogg, KLA-Tencor, Newell Rubbermaid, Newmont Mining, Northrop Grumman, NYSE Group, ON Semiconductor, Provident Financial Services, Raytheon, RealNetworks, US Airways, Varian Semiconductor e Wendy's International. O índice Dow Jones fechou em baixa de 1,20 ponto (0,01%), em 11.102,51 pontos. A mínima foi em 11.053,46 pontos e a máxima em 11.154,54 pontos. O Nasdaq fechou em queda de 3,44 pontos (0,17%), em 2.070,46 pontos, com mínima em 2.053,64 pontos e máxima em 2.083,96 pontos. O Standard & Poor's-500 recuou 0,48 ponto (0,04%), para 1.268,40 pontos. O NYSE Composite subiu 14,49 pontos (0,18%), para 8.164,26 pontos. O volume negociado na NYSE alcançou 1,816 bilhão de ações, de 1,751 bilhão ontem; 1.839 ações subiram, 1.495 caíram e 141 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,096 bilhões de ações negociadas, de 1,935 bilhão ontem, com 1.374 ações fechando em alta e 1.641 em queda.