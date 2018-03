Bolsas de Nova York viram para território positivo Os índices Dow Jones e S&P-500 zeraram as perdas e passaram a oscilar em leve alta nesta última hora de sessão em Nova York, com a acentuada queda dos preços do petróleo compensando o fraco dado de vendas no varejo divulgado pela manhã, que gerou preocupações sobre a resistência dos consumidores norte-americanos numa economia em desaceleração. O Nasdaq segue em firme alta, impulsionado pelas ações do setor de tecnologia - lideradas por Google (+2,95%), Apple (+2,04%), Yahoo (+3,80%) e Intel (+4,47%). Às 18h24 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 8 pontos, ou 0,07%, o Nasdaq avançava 28 pontos, ou 1,17%, e o S&P-500 registrava alta de 2 pontos, ou 0,16%.