Bolsas de Nova York voltam a operar com ganhos Os investidores do mercado de ações em Wall Street retomaram o bom humor das oito sessão anteriores ao fechamento de ontem, com os números melhores de vendas apresentados pelas varejistas norte-americanas ofuscando uma série de notícias desfavoráveis, incluindo inflação. As perdas da Research in Motion influenciaram negativamente o comportamento das bolsas após a abertura, assim como a alta do petróleo. Às 12h17 (de Brasília), o índice Dow Jones sobe 0,16%, o Nasdaq ganhava 0,35% e o S&P 500 registrava alta de 0,19%. A expectativa com a divulgação do índice de inflação ao produtor norte-americano, conhecido por PPI, amanhã, promove certa cautela nos mercados. As varejistas norte-americanas surpreenderam, informando aumento no nível geral de suas vendas acima do previsto pelos analistas. A melhora está relacionada às compras de Páscoa e provocou oscilações maiores nas comparações com o mesmo período do ano passado, quando o feriado da Páscoa aconteceu uma semana depois após este ano. As informações de que uma explosão no Parlamento iraquiano, localizado no região mais fortemente protegida da capital chamada Zona Verde e onde estão localizados os principais órgãos de liderança do Iraque, ajudou a projetar o petróleo em alta. As informações são das agências internacionais.