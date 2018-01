Bolsas de NY abrem com sinais opostos e espera dados As bolsas norte-americanas abriram com sinais opostos, com o índice Dow Jones estável e o Nasdaq em baixa. Os investidores estão na expectativa da divulgação do índice de atividade industrial nacional do Instituto para Gestão da Oferta (ISM) e dos gastos com construção. As ações da General Motors também estarão em foco nesta sessão, diante as informações de que o bilionário Kirk Kerkorian vendeu o total de sua participação na maior montadora do mundo. No pré-mercado, os papéis da GM operaram em alta modesta, de apenas 0,2%. Kerkorian era o maior acionista individual da companhia, com 9,9% de participação, a qual foi vendida ontem, segundo pessoas próximas à operação. Às 12h33, o Dow Jones subia 0,18% e o Nasdaq perdia 0,01%. Também no pré-mercado, os papéis da AMD caíram 1,4%, com a divulgação ontem da companhia de que recebeu uma intimação do Departamento de Justiça, relacionado à investigação sobre possível violação de leis antitruste nas operações de processadores gráficos e cartões. As informações são das agências internacionais.