Bolsas de NY abrem em alta com Boeing e Verizon Os ganhos potenciais das blue chips (ação de primeira linha) Boeing e Verizon Communications reforçam a expectativa de que os ganhos retornem à Bolsa de Nova York nesta terça-feira, onde, ontem, o índice Dow Jones interrompeu uma seqüência de seis pregões de alta. Na abertura de hoje, as bolsas dos Estados Unidos abriram com ganho. Às 12h31, o Dow Jones subia 0,05%; o Nasdaq operava em +0,10%; e o S&P 500 avançava 0,09%. Os mercados futuros apontam estabilidade dos índices, em meio ao declínio da volatilidade. A alta do petróleo e de metais, como a platina, também indicam um avanço das ações ligadas às commodities. A platina subiu hoje US$ 30,70 para US$ 1.265 por onça-troy na sessão eletrônica. Às 12h09, o barril do petróleo tipo Brent avançava 1,19% para US$ 59,68 na ICE londrina. A expectativa de avanço da Boeing se deve à encomenda da Korean Air de 25 aviões da empresa que, pelo preço de tabela, custariam US$ 5,5 bilhões. As companhias aéreas costumam obter descontos quando encomendam aviões. No pré-mercado, os papéis da Boeing, componente do Dow Jones, subiam 0,6%. Também integrante do Dow Jones, a Verizon Communications teve sua recomendação elevada pelo Credit Suisse de neutra para outperform e seus papéis tinham ganho de 0,8% antes da abertura do pregão. As informações são da agência Dow Jones.