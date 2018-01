Bolsas de NY abrem em alta com dado benigno nos EUA O mercado de ações norte-americano abriu em alta hoje, com os sinais de que as pressões inflacionárias estão cedendo, por conta da queda nos preços da gasolina e dos veículos. Às 12h35 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,23% e o Nasdaq avançava 0,11%. Também as bolsas na Europa operavam em território positivo (Londres +0,33% e Frankfurt +0,23%). O índice de preços ao consumidor (CPI) caiu 0,5% em outubro, pelo segundo mês seguido. O núcleo do índice, que exclui alimentos e energia, subiu 0,1%, o menor ritmo em oito meses. Os dados podem abrir espaço para que o Fed corte os juros se a economia desacelerar demasiadamente nos próximos trimestres. O boa notícia no front da inflação contrabalançou os resultados decepcionantes da Sears Holding, cujas ações caíam 5% no pré-mercado, e o anúncio da Dell de que adiará a divulgação de seu balanço, ao mesmo tempo em que a SEC (comissão de valores mobiliários norte-americana) realiza uma investigação formal em sua contabilidade. Os papéis da Dell recuavam 3,9% no pré-mercado. Também em foco estão as ações da Hertz Global Holdings, que fixou o preço unitário da ação para sua oferta pública inicial de ações (IPO) em US$ 15, abaixo da faixa esperada de US$ 16 a US$ 18,00. A locadora de veículos levantou US$ 1,32 bilhão com a oferta. Outra ação que chama a atenção é a da Intel que, antes da abertura em Nova York, anunciou a elevação de seu dividendo trimestral de US$ 0,10 para US$ 0,1125. Ontem, as ações em Nova York fecharam em alta com a notícia de uma possível fusão no setor de aviação e um upgrade na recomendação da Altria, componente do Dow Jones, estimulando os negócios. O Dow fechou em recorde, com alta de 33 pontos, em 12.251 pontos. Os números do CPI se seguem aos dados também abaixo do esperado do índice de preços ao produtor divulgado na terça-feira e à divulgação, ontem, da ata da última reunião do Fed indicando que todos os membros votantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) estão muito preocupados com a inflação. Os números semanais de auxílio desemprego divulgados hoje mostraram pouca alteração. As informações são da agência Dow Jones.