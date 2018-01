Bolsas de NY abrem em alta com dados de produtividade Os principais índices de ações em Nova York iniciaram o pregão em alta hoje, após a divulgação dos dados de produtividade no quarto trimestre nos Estados Unidos. Às 12h48, o índice Dow Jones avançava 0,09% e o índice Nasdaq subia 0,30%. O Departamento do Trabalho dos EUA anunciou que a produtividade cresceu 3% no quarto trimestre, ante uma previsão de 2,1%. No ano, a produtividade no país cresceu 2,1% na média, o nível mais baixo desde 1997. O custo da mão-de-obra no mesmo período teve alta de 1,7%, abaixo das previsões de 1,9%. Entre as companhias de destaque, as ações da Cisco System subiam mais de 4% no pré-mercado após registrar um crescimento de 40% nos lucros no trimestre e aumentar a sua projeção de vendas para este trimestre. Já a Whirlpool, dona no Brasil da Multibrás, registrou uma queda de 13% no lucro no trimestre passado por conta de operações descontínuas, embora as receitas tenham crescido 25%. As informações são da Dow Jones.