Bolsas de NY abrem em alta com índices e Wal-Mart As Bolsas norte-americanas abriram em alta, com investidores comemorando a queda na pressão sobre os preços ao produtor nos EUA em outubro e a retração menor do que o prevista nas vendas no varejo no mesmo mês. A Wal-Mart também deve incentivar os investidores para as compras, graças à divulgação de lucro melhor no terceiro trimestre. Mas a companhia alertou para seu desempenho no quarto trimestre, o que coloca pode gerar pressão sobre os papéis durante a sessão. No pré-mercado, entretanto, as ações da Wal-Mart subiram mais de 2%. Na contramão, estiveram os papéis da Home Depot, também de varejo, que caíram mais de 3% no pré-mercado. Às 12h33 (de Brasília), o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York avançava 0,46%, seguido pelo Nasdaq, em alta de 0,18%. O índice de preços ao produto (PPI) caiu 1,6% em outubro nos EUA, superando as expectativas de retração de 0,6%; o núcleo (que exclui preços de energia e alimentos) do índice caiu 0,9%, contrariando as previsões de alta de 0,1%. As vendas no varejo cederam 0,2% em outubro, enquanto os economistas esperavam baixa de 0,4%.